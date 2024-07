Samsung Galaxy A25 5G da 128 GB al 42% in MENO e pagabile a rate

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta spaziale per avere uno dei migliori smartphone ancora in circolazione senza spendere troppo. Stiamo parlando del mitico Samsung Galaxy A25 5G che oggi puoi avere a soli 184,41 euro, anziché 319 euro.

Ebbene sì, come puoi vedere c’è uno sconto del 42% che ti permette quindi di risparmiare la bellezza di oltre 134 euro sul prezzo originale. Davvero una promozione da non farsi scappare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A25 5G: il meglio a prezzo Hot

Se stai cercando uno smartphone che non costi molto ma che garantisca ottime prestazioni, allora Samsung Galaxy A25 5G fa proprio per te. Possiede un bellissimo display Super AMOLED da 6,5 pollici FHD+ e ha uno spessore di soli 8,3 mm. Monta una super batteria da 5000 mAh che si ricarica velocemente e possiede una memoria interna da 128 GB che potrei espandere con una microSD fino a 1 TB.

È dotato di sistema operativo Android 14 è un processore Octa-core supportato da ben 6 GB di RAM. Potrai scattare foto bellissime con la tripla fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP dotato di OIS è una fotocamera anteriore da 13 MP. Inoltre la tecnologia 5G ti permette di navigare velocemente su Internet in tutte le aree coperte da questa rete.

Stai ancora leggendo. Allora lascia tutto e vai subito su Amazon per acquistare il tuo Samsung Galaxy A25 5G a soli 184,41 euro, anziché 319 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.