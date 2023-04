Samsung Galaxy A24 UFFICIALE, ma il prezzo è ancora un mistero

Che mancasse ormai pochissimo alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy A24 l’avevamo intuito, considerando le numerose anticipazioni che nei giorni scorsi erano state condivise online.

Da questo punto di vista, la scheda tecnica dello smartphone conferma i rumor: siamo al cospetto di uno smartphone Samsung entry level nei confronti del quale è assolutamente vietato avere enormi pretese.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A24

Senza perderci in inutili preamboli, passiamo in rassegna le specifiche del nuovo Galaxy A24 di Samsung. Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,5″ Infinity-U, caratterizzato da una risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel ed una luminosità massima di 1.000 nit. La frequenza di aggiornamento non è ancora stata indicata (anche in questo caso, non possiamo aspettarci miracoli).

Per quanto riguarda il SoC, Samsung Galaxy A24 monta un octa core a 2,2 Ghz ma non ci sono conferme circa l’effettiva presenza del processore MediaTek Helio G99. A bordo del dispositivo è possibile trovare 6 oppure 8 GB di RAM e 128 GB di memoria d’archiviazione, espandibile con microSD fino ad 1 TB: quantitativi apprezzabili, considerando la fascia di mercato d’appartenenza.

Il vero punto di forza del nuovo Samsung Galaxy A24 è sicuramente la fotocamera. Sul retro abbiamo una lente principale da 50 MP f/1.8 con OIS, un sensore ultra wide da 5 MP f/2.2 ed una macro da 2 MP f/2.4. Spazio anche per una fotocamera selfie da 16 MP f/2.2. Connettività 4G (niente 5G), dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, jack audio da 3,5 mm e lettore di impronte digitali sul lato.

Batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce a 25 W (ancora da confermare) e sistema operativo Android 13 con One UI 5.0. Dimensioni di 162,1 x 77,6 x 8,3 mm e peso di 195 grammi. Samsung Galaxy A24 sarà disponibile, ad un prezzo ancora non comunicato, in Vietnam nelle colorazioni Silver, Dark Red, Lime Green e Vampire Black, ma non sappiamo se e quando arriverà in Europa.

