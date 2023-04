Samsung Galaxy A24: ha senso un nuovo smartphone 4G nel 2023?

Samsung lancerà a breve il suo nuovo entry level Galaxy A24, che entrerà a far parte dell’ormai numerosa famiglia di smartphone Galaxy A. Più volte ci siamo occupati di questa unità in nostri precedenti articoli.

L’hardware del dispositivo è basilare e, per quanto riguarda la connessione ad internet, offre solo il supporto per la rete LTE. In queste ore, nuove anticipazioni ed immagini su Samsung Galaxy A24 sono state diffuse online.

Manca poco alla presentazione di Samsung Galaxy A24

Frontalmente, Samsung Galaxy A24 monta uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione di 2340×1080 pixel ed utilizza la tecnologia SuperAMOLED. Come sul Galaxy A34, c’è un notch a goccia nella parte superiore del display e cornici relativamente spesse: non ci si potrebbe aspettare di meglio, considerando la fascia di mercato d’appartenenza.

Ad un prezzo di circa 200 euro, Samsung Galaxy A24 offre un equipaggiamento che include il processore octa core MediaTek Helio G99 Octacore-SoC, in grado di raggiungere una potenza d’elaborazione massima di 2,2 GHz. Abbiamo poi 4 GB di RAM e 128 GB di memoria d’archiviazione, che può essere espansa con microSD.

Il nuovo smartphone Samsung della gamma Galaxy A vanta al suo attivo anche l’NFC e due slot per schede SIM. Non è presente la ricarica wireless, ma anche questo modello economico può fare affidamento su una porta USB Type-C che consente una ricarica decisamente più veloce per la batteria con capacità di 5000 mAh.

Nella zona posteriore di Samsung Galaxy A24, realizzata in plastica, trova spazio una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultra-wide da 5 MP ed una lente macro da 2 MP. Il notch si occupa invece di ospitare una fotocamera selfie con risoluzione di 13 MP.

In base ai rumor, sarà Android 12 ad animare il telefono. Per quanto riguarda l’uscita sul mercato, Samsung Galaxy A24 dovrebbe essere disponibile solo in Medio Oriente nelle fasi iniziali e, per adesso, non è dato sapere se lo smartphone raggiungerà anche altre zone geografiche (magari un modello dotato di connettività 5G).