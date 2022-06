Samsung Galaxy A pieghevole ed economico? Non è da escludere

Nel campo degli smartphone pieghevoli, Samsung ha assunto una posizione di sicuro rilievo: Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip hanno rivoluzionato un form factor che, da troppo tempo ormai, risultava in ogni caso tremendamente simile a prescindere dall’azienda considerata.

Il costo proibitivo di questi apparecchi ha tuttavia scoraggiato molti consumatori dal testare con mano questa nuova tecnologia. Niente paura: secondo quanto si apprende, Samsung starebbe lavorando su un telefono pieghevole a basso costo che entrerà a far parte della gamma Galaxy A.

Samsung Galaxy A Fold: cosa sappiamo al momento

Secondo un report condiviso su Twitter dal tipster @chunvn8888, Samsung avrebbe concentrato le energie su uno smartphone pieghevole più economico. Questo dovrebbe essere lanciato sul mercato come parte integrante della serie Galaxy A che, negli ultimi anni, ha riscosso un notevole successo nella fascia media. Per la sua ufficialità potremmo dover aspettare fino al 2024 o 2025.

Con il lancio dei nuovi modelli di smartphone pieghevole sul mercato, il prezzo sta gradualmente diminuendo e nel giro di un paio d’anni sarà possibile per Samsung introdurre un foldable a basso costo. Resta da capire quali saranno le soluzioni tecniche adottate dal produttore sudcoreano (apertura a libro o a conchiglia?) e di quanto, inevitabilmente, la qualità costruttiva ne risentirà rispetto ai top di gamma.

Ad ogni modo, nel caso voleste fin da subito acquistare uno smartphone pieghevole dell’azienda, una clamorosa offerta su Amazon potrebbe fare decisamente al caso vostro: Samsung Galaxy Z Flip3 5G, per un periodo di tempo limitato, sarà in vendita ad appena 699,99 euro grazie ad uno sconto iniziale del 32% ed al coupon con sconto di 50 euro da applicare direttamente in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.