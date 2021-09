I chip Exynos basati su GPU AMD potrebbero arrivare anche sulla serie Galaxy A di Samsung; questo è un super rumor molto interessante che potrebbe cambiare le carte in tavola nel settore dei telefoni di fascia media.

Samsung: la fascia media si fa sempre più ricca

Secondo quanto si apprende, il chipset Exynos 2200 di nuova generazione non sarà l'unico SoC Samsung a utilizzare un chip grafico AMD basato sull'architettura RDNA 2. Almeno, questo è quanto riferito da una recente indiscrezione che suggerisce che Samsung ha un altro chipset Exynos alimentato da AMD in cantiere per la gamma Galaxy A di fascia media.

Il nome è sconosciuto, ma a prescindere, il rumor ipotizza che ci saranno due versioni dello stesso chip Exynos di fascia media. Una delle due avrà ben due unità di calcolo e sarà rivolto ai terminali Galaxy A di fascia media, mentre l'altro avrà quattro unità di calcolo per prestazioni migliorate nel segmento medio-alto.

Quest'ultimo modello di chipset AMD Exynos sarà impiegato da almeno due OEM di smartphone cinesi, afferma la fonte, e questo è in linea con i precedenti rapporti di OPPO e Xiaomi che guardano al SoC Exynos 2200 per alcuni dei loro futuri midrange premium.

Non di meno, si pensa che i Galaxy A53 e A73 saranno i principali contendenti per i SoC Exynos con scheda grafica AMD, anche se la fonte in questione non ha menzionato alcun modello specifico.

I due terminali sopra citati devono ancora essere annunciati, ma è logico presumere che alla fine verranno presentati soltanto nei primi mesi del prossimo anno, come da trafizione.

Il Galaxy A5x è una delle serie di device più fiorenti per la compagnia e sia l'A52 che il Galaxy A72 hanno ridefinito il segmento di fascia media all'inizio di quest'anno, grazie ad aggiunte importanti come la resistenza all'acqua, gli altoparlanti stereo, i display con refresh rate elevato e molto altro ancora.

