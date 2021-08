Stando a quanto si legge in rete, sembra che il nuovo processore Samsung Exynos 2200 con GPU AMD mRDNA riesca a battere senza problemi il SoC Apple A14 Bionic nei benchmark.

Samsung Exynos 2200 batte senza problemi l'Apple A14

Samsung sta lavorando duramente sul suo chipset Exynos di nuova generazione, il quale, stando a quanto si evince, presenterà una GPU di AMD. Ora, un benchmark ha rivelato che il nuovo SoC con grafica mRDNA è riuscito a battere il chipset Apple A14 Bionic.

La notizia arriva da un tweet di Tron (Via NoteBookCheck) che ha rivelato alcuni risultati di benchmark tra i due chipset. Guardando questi risultati, l'Exynos 2200 ha raggiunto 170,7 fps nel test Manhattan 3.1 mentre l'A14 Bionic ha registrato 120 fps. Allo stesso modo, nel benchmark Aztec Normal, l'Exynos ha registrato 121,4 fps mentre l'A14 è riuscito a raggiungere solo 79,9 fps.

La notevole differenza nei fotogrammi è visibile anche nel test Aztec High, con l'Exynos 2200 che raggiunge 51,5 fps rispetto ai 30 fps dell'A14 Bionic.

Old leak of same source:



Manhattan 3.1: 181.8 FPS

Aztec Normal: 138.25 FPS

Aztec High: 58 FPS



Manhattan 3.1: 169.2 FPS

Aztec Normal: N/A

Aztec High: 49.7 FPS — Tron ❂ (@FrontTron) August 24, 2021

Queste cifre mostrano la notevole differenza di prestazioni tra i due processori mobili. In particolare, la differenza di prestazioni è intorno al 45%, con l'Exynos 2200 del gigante tecnologico sudcoreano in testa rispetto alla controparte della mela.

Tron ha inoltre aggiunto che questi risultati sono stati registrati nel mese di giugno 2021 e che il chip del colosso sudcoreano era in esecuzione sui driver beta di sviluppo forniti da AMD.

In altre parole, questi non possono essere visti come una rappresentazione diretta e finale delle prestazioni del futuro processore di casa Samsung quando verrà commercializzato con la prossima serie Galaxy S22. Ma a prescindere da questo, il risultato ci offre ancora una stima decente di ciò che possiamo aspettarci dalla prossima generazione di smartphone di punta Samsung. Restate connessi con noi per saperne di più.

