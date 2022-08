Samsung Buds2 Pro: la qualità si sente

I nuovi auricolari Samsung Buds2 Pro hanno molti punti evolutivi rispetto alla versione precedente e rispetto alle produzioni concorrenti, ma tutti questi elementi hanno in comune una visione: gli auricolari sono qualcosa che si tiene all’orecchio, che consente un’esperienza di ascolto libera e che debbono offrire all’utente un servizio di massima qualità.

Nella nuova generazione, insomma, c’è un’ambizione concreta che bussa alla nuova stagione: è fatta di qualità e si sente.

Samsung Buds2 Pro

I nuovi auricolari hanno anzitutto dimensioni ridotte rispetto all’edizione antecedente: l’ingombro nel padiglione auricolare si riduce del 15%, riuscendo così a gestire una indossabilità migliorata che si tramuta in comfort e leggerezza. Quest’ultimo aspetto è stato centrale negli studi di progettazione che hanno portato alle nuove Buds2 Pro: la comodità di utilizzo, soprattutto per quanti tengono all’orecchio gli auricolari a oltranza, soprattutto per lavoro o per lunghe attività nel tempo libero, considerano determinanti aspetti quali dimensioni, peso, stabilità di aggancio e comodità di utilizzo. Al contempo i ridotti ingombri hanno consentito anche di strutturare una migliore aerodinamica, a tutto vantaggio dell’acustica finale, ma si tratta di un aspetto quasi collaterale rispetto al focus fondamentale riposto nella miniaturizzazione degli spazi e del volume della scocca.

Grazie alle migliorate capacità hardware, inoltre, gli auricolari sono ora in grado di gestire un maggior numero di informazioni, potendo così sviluppare il suono su una base da 24bit invece che la precedente da 16bit: un maggior numero di dati significa un maggior numero di sfumature, con un moltiplicatore da 256x nel quantitativo di dati che gli auricolari possono trasformare in musica, voci e suono. Merito del chip, insomma, e di potenzialità computazionali tali da poter far fare agli auricolari questo chiaro salto di qualità.

Molto importante è anche la gestione intelligente del sistema ANC: la cancellazione attiva del rumore ora si sposa alla possibilità di ascoltare al meglio eventuali voci ravvicinate, senza perdere alcuna discussione. Ci si può dunque isolare nella propria postazione di lavoro attraverso la musica, ad esempio, con la garanzia che la propria bolla sarà permeabile alla voce di un collega che chiede attenzioni. La cancellazione attiva del rumore e la gestione dei rumori ambientali sarà pertanto meglio calibrata, garantendo un approccio più intelligente a questo tipo di funzionalità. Durante la nostra prova in occasione del disvelamento delle Buds2 Pro abbiamo testato questa funzione: è sufficiente un tap prolungato sull’auricolare per attivare la cancellazione attiva ed il risultato è stato eclatante. Non abbiamo avuto invece la possibilità di fare verifiche accurate sulla qualità della riproduzione audio, aspetto che andrà pertanto approfondito in un secondo momento.

Quando gli auricolari sono collegati ad una tv invece che ad uno smartphone, inoltre, viene ad attivarsi un meccanismo tale da simulare un’esperienza a 360 gradi ed un’esperienza cinematica che orienta la provenienza del suono sulla base delle informazioni ricevute dalla fonte sonora. Gli auricolari, che possono collegarsi a qualsiasi device, diventano quindi tassello ulteriore della galassia Samsung, integrandosi in questo ecosistema al meglio per offrire un’esperienza improntata su qualità e servizio all’utente.

Tre i colori immediatamente disponibili: Grafite, Bianco e Bora Purple (tonalità, quest’ultima, che contraddistinguerà in modo chiaro la nuova generazione 2022 dei terminali Samsung). Siamo pronti a scommettere su un grande successo proprio di quest’ultima tonalità, al contempo alternativa ed elegante, potenzialmente dirompente se abbinata a smartwatch e smartphone pendant.

Il prezzo

I nuovi auricolari Galaxy Buds2 Pro esordiscono al prezzo di 229 euro. Durante la fase di pre-order (fino al 26 agosto) in omaggio c’è il comodo caricatore wireless, dopodiché saranno gli sconti a rendere ancora più appetibile l’acquisto.

In un settore che vede una tendenziale standardizzazione, le Buds2 alzano l’asticella e vanno a distinguersi per un mix di qualità e comodità che può dare a questa nuova generazione ottime soddisfazioni.

