Samsung Back to School: c'è il Galaxy Book 4 gratis acquistando S24 Ultra o un Galaxy Z

Le offerte per il Back to School di Samsung terminano il prossimo 1° settembre, con tante opportunità di risparmio per gli utenti che sceglieranno di affidarsi allo store della casa coreana. Gli sconti sono diversi e coprono buona parte della gamma Samsung, con un’attenzione particolare agli smartphone Galaxy, ora protagonisti di una promozione davvero interessante (che terminerà il 5 settembre).

Samsung, infatti, mette a disposizione un nuovo Galaxy Book 4 in regalo per chi acquisterà il top di gamma Galaxy S24 Ultra oppure i nuovi Galaxy Z Flip 6 e Fold 6. Il notebook in questione ha un valore di 699 euro. Occhio anche all’offerta riservata ai Galaxy S24 e S24+. Per chi acquisterà uno di questi smartphone, infatti, c’è il Galaxy Tab S9 FE in regalo.

Ricordiamo che tramite il Samsung Shop (con una veloce procedura online) è possibile accedere a un finanziamento a tasso zero con prima rata a 60 giorni oppure è possibile completare l’acquisto in 12 rate con PagoDIL o ancora in 3 rate con PayPal o Klarna. Le opportunità per un acquisto conveniente e “smart” sono, quindi, tante.

Per un quadro completo su tutte le promo basta visitare il Samsung Shop tramite il box qui di sotto.

Samsung Shop: tanti risparmi con il Back to School

Le promozioni del Back to School del Samsung Shop sono tante. Come anticipato in precedenza, Samsung permette di ottenere un Samsung Galaxy Book 4 gratis acquistando uno dei seguenti smartphone:

Per chi sceglie il Samsung Galaxy S24/S24+, invece, c’è il Galaxy S9 FE in regalo.

Le promozioni non finiscono qui: acquistando due prodotti in un unico ordine si ottiene uno sconto extra del 15% mentre con 3 prodotti si ottiene uno sconto del 20%. Si tratta della promozione giusta per poter entrare nell’ecosistema di prodotti e servizi di Samsung con una spesa ridotta.