Samsung annuncia il nuovo sensore ISOCELL HP3 da ben 200 Megapixel

Pochi giorni fa, Samsung ha svelato al mondo il nuovo sensore fotografico da 200 Megapixel ISOCELL HP3; questo innovativo chipset è dotato dei pixel più piccoli mai arrivati sul mercato: dimensione di soli 0,56 μm. Vediamo ora le sue caratteristiche.

Samsung ISOCELL HP3: le caratteristiche

Questo sensore è destinato alle ammiraglie del prossimo futuro; vanta diversi miglioramenti rispetto al modello precedente e gode di funzionalità davvero esclusive. L’HP1, se ricordate, aveva pixel aventi una dimensione di 0,64μm. Questo invece, li ha da 0,56μm, i più piccoli del mercato. Unitamente all’hardware, la compagnia sudcoreana ha anche presentato l’Epic Resolution Pro, una tecnologia che permette di realizzare scatti professionali direttamente dal proprio smartphone.

Come detto, i pixel sono più piccoli del previsto e consentono di avere fino al 20% in più della dimensione del sensore; in poche parole, ora avremo una maggiore estensione, più dettagli e la possibilità di girare video in 4K a 120 fps (un record) e in 8K a 30 fps. Con i video, si ha davvero una riduzione minima del campo visivo… e questo è un risultato più unico che raro.

Fra le altre cose, dobbiamo citare la tecnologia Tetra2pixel; ma cos’è? Vediamolo insieme, ma prima facciamo un passo indietro.

Se ricordate, il binning dei pixel prevede di combinare quattro pixel in uno solo. Con il nuovo sensore, si possono sì combinare i pixel ma si riesce ad avere anche immagini più luminose in assenza di luce. Praticamente, qui si possono unire fino a 16 pixel. Capite che si parla di una cifra esponenzialmente più ampia. Se l’ottica cattura più luce, si avranno fotografie migliori, ovviamente.

Ci aspettiamo di veder l’ISOCELL HP3 a bordo delle ammiraglie next-gen. Probabilmente, la prima ad adottarlo sarà proprio l’Edge 30 Ultra di Motorola prossimo al lancio. Al momento, abbiamo flagship con ottiche da 108 megapixel di qualità eccelsa, come il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile su Amazon a 1199,00€.

