Secondo quanto riferito, Samsung starebbe iniziando a lavorare su Android 12 per l'attuale serie di flagship presente in commercio, ovvero la gamma Galaxy S21 5G.

Samsung Galaxy S21: Android 12 arriverà prima del previsto?

Google ha presentato la prima beta del suo nuovo sistema operativo Android 12 il mese scorso durante la conferenza annuale degli sviluppatori. Di recente, l'azienda ha iniziato a rilasciare beta 2 del software e sappiamo che ora è disponibile per una pletora di smartphone facenti parte di marchi selezionati.

Oh yeah Samsung started development on Android 12 for the Galaxy S21 series. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2021

Ora, un nuovo rapporto proveniente da Max Weinbach afferma che Samsung ha iniziato a lavorare su Android 12 per gli smartphone della serie Galaxy S21. È interessante notare che la nuova iterazione del software del robottino verde è ancora in versione beta e il rilascio ufficiale è previsto per settembre.

Sebbene la tempistica ufficiale per l'aggiornamento da parte del colosso sudcoreano non sia ancora stata resa nota, si prevede che l'OEM sudcoreano voglia lanciare Android 12 con una nuova iterazione della sua interfaccia utente personalizzata, la One UI.

Secondo quanto riferito, la compagnia terrà la Samsung Developer Conference (SDC) a ottobre o novembre, ma se l'anno scorso è stato un periodo un po' anomalo e particoalre, sembra che gli utenti non dovranno aspettare così a lungo per vedere One UI 4.0 basata su Android 12. La prima beta per sviluppatori dovrebbe arrivare ad agosto.

La serie di smartphone Galaxy S21 è la gamma più recente dell'aziend e i telefoni riceveranno tre anni di update sicuri. Non di meno, sappiamo che l'azienda rilascerà anche la nuova versione del software di Google anche sulla serie Galaxy S10 e sulla gamma di device premium del 2020.

Il lancio di Android 11 è stato avviato con la gamma Galaxy S20 e quindi ha senso per il gigante sudcoreano avviare il lancio di Android 12 con la gamma Galaxy S21. Staremo a vedere.

