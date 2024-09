Ryanair, promo flash a tempo limitato: voli da 16,99€

L’autunno è il momento perfetto per viaggiare: lo spettacolo del foliage, unito alle temperature ancora miti sono degli ottimi incentivi per scegliere di partire tra autunno e novembre. Proprio per accogliere i viaggiatori autunnali, Ryanair ha lanciato un’offerta flash valida fino al 26 settembre, che permette di acquistare voli a partire da soli 16,99 euro.

Voli Ryanair da 16,99€: ecco la promo

Ufficialmente la promozione flash di Ryanair propone voli da 16,99 euro, ma è possibile trovare alcune offerte anche a partire da 14,99 euro. La rete di destinazioni della compagnia irlandese, come sappiamo, si estende in tutta Europa: dalla Spagna alla Francia, Regno Unito, Danimarca, Romania, Malta e anche Marocco, oltre che l’Italia.

Prenotare è semplicissimo. Basta collegarsi al sito web di Ryanair e scegliere l’aeroporto di partenza e quello di arrivo. La compagnia parte dai principali scali italiani, dal nord al sud, isole comprese. L’unico requisito è che il viaggio dovrà essere effettuato tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2024.

Anche l’acquisto è limitato: la promozione flash Ryanair è infatti attiva soltanto fino al 26 settembre e tutte le prenotazioni sono, in ogni caso, soggette a disponibilità. Il vantaggio è che i prezzi dei biglietti partono da soli 16,99 euro, anche se ci sono offerte da 14,99 euro, in partenza da alcuni aeroporti.