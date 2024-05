Router portatile per usare internet dove, quando e come vuoi (42€)

Il router 4G LTE TP-Link M7000 è un prodotto che non devi lasciarti sfuggire, specialmente considerandone il prezzo inferiore ai 50 euro. Un dispositivo portatile che può raggiungere velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Inoltre, è compatibile con tutti gli operatori italiani, inclusi Ho Mobile, Iliad e Kena, garantendo l’accesso ad internet ovunque tu sia e con ogni dispositivo.

Questa promozione è solo temporanea, quindi cogli l’occasione e completa l’acquisto su Amazon finché sei ancora in tempo: con uno sconto conveniente del 28%, il router TP-Link sarà tuo per soli 42 euro piuttosto che 59.

Router 4G TP-Link M7000 al minimo storico

Il router M7000 è progettato per essere intuitivo nell’uso e consente di condividere istantaneamente la connessione 4G/3G con un massimo di 10 dispositivi Wi-Fi, inclusi tablet, smartphone, laptop, console di gioco ed altro ancora. È sufficiente inserire una scheda SIM 4G per creare un hotspot Wi-Fi dual band personale.

Per ottimizzare l’uso delle risorse, l’M7000 offre una funzione di risparmio energetico che spegne il Wi-Fi dopo 10 minuti di inattività dei dispositivi wireless, anche se questa opzione può essere disabilitata facilmente tramite il pulsante di accensione. Inoltre, grazie alla sua batteria da 2000 mAh, il router M7000 è l’ideale compagno di viaggio per rimanere sempre connessi.

La gestione del dispositivo è semplice grazie all’app tpMiFi, che consente di impostare limiti di trasferimento dati e di monitorare i dispositivi connessi alla rete Wi-Fi. Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi tra cui Windows, Mac OS, Android, iOS e persino Windows Phone.

Con pochi modelli rimasti disponibili, questo è il momento migliore di aggiungere al carrello il tuo router 4G LTE TP-Link M7000 risparmiando 17 euro: approfittane oggi stesso per averlo a casa con consegna rapida e gratuita.