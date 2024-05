Monitor Asus ProArt in offerta a 259€: fedeltà cromatica sbalorditiva

Il monitor Asus ProArt Display PA278QV è una scelta eccellente per professionisti creativi che cercano un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile. Oggi può essere tuo ad un prezzo straordinariamente competitivo: con lo sconto del 12% lo paghi appena 259€.

Questo monitor da 27 pollici con risoluzione 2560 x 1440 (WQHD) offre una notevole precisione dei colori, coprendo il 100% dello spazio colore sRGB e Rec.709. È calibrato in fabbrica con una precisione di colore Delta E inferiore a 2. Insomma, è perfetto dal primo avvio, senza necessità di smanettare più di tanto.

Il monitor può essere inclinato, ruotato e regolato in altezza, offrendo flessibilità per adattarsi a qualsiasi postazione di lavoro. La sua robusta base – promette il produttore – mantiene il monitor stabile in tutte le configurazioni​.

Oltre alle eccellenti capacità di visualizzazione, il PA278QV è dotato di numerose opzioni di connettività, tra cui HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort e una porta USB 3.0 hub. Unica nota dolente: manca una porta USB-C, che potrebbe essere una considerazione importante se hai un laptop di ultima generazione.

Dal punto di vista delle prestazioni, il monitor supporta una frequenza di aggiornamento di 75Hz e Adaptive-Sync, che consente una sincronizzazione fluida con le schede grafiche compatibili, riducendo lo screen tearing e lo stuttering durante il gaming. Anche se non è specificamente progettato per il gaming, queste caratteristiche lo rendono comunque un’opzione estremamente valida. Non farti scappare l’offerta: oggi è tuo ad un prezzo iper-competitivo.