Robot aspirapolvere in OFFERTA al 48%, da prendere ADESSO

Sei stanca di pulire i pavimenti ogni giorno senza nemmeno avere il risultato che desideri? Allora butta via la scopa è la paletta e fiondati su Amazon. Ora puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere Lefant F1 a soli 139,99 euro, anziché 269,99 euro.

Siamo quindi di fronte a un prezzo incredibilmente più basso. Grazie allo sconto del 47% puoi risparmiare ben 130 euro sul totale, un ritorno inaspettato al minimo storico. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere che pulisce perfettamente ogni angolo

Con questo robot aspirapolvere potrai stare tranquilla perché è in grado di aspirare in ogni angolo della tua stanza. È dotato di una navigazione laser con sensore infrarossi anticollisione 6D e quindi non si blocca mai. E grazie alla sua potente aspirazione da 5000 Pa può raccogliere facilmente la polvere e anche i piccoli detriti.

È dotato di una batteria che dura lungo e può funzionare per 250 minuti, coprendo un’area fino a 200 m², prima di ritornare in automatico alla stazione di ricarica. Inoltre, scaricando l’app dedicata, lo puoi controllare a distanza e impostarlo perché pulisca in determinati orari. Ed è anche compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Un’occasione più unica che rara e proprio per questo motivo scadrà a momenti. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Lefant F1 a soli 139,99 euro, anziché 269,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.