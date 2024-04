Robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura a MENO della METÀ

Se le pulizie del pavimento stanno diventando troppo stressanti, oggi, con una spesa molto vantaggiosa, puoi correre ai ripari. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 a soli 179,99 euro, invece che 399,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura e non è uno scherzo. Siamo di fronte a uno sconto pazzesco del 55% che ti permette di risparmiare ben 220 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo WoW

Questo Robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di una navigazione LiDAR in grado di scagionare perfettamente ogni angolo della casa. Potrai vedere poi la mappatura sul tuo smartphone grazie all’app dedicata. Quindi puoi controllare il piccolo robot in qualsiasi momento e da qualsiasi posto. È dotato di un’aspirazione potente da ben 4000 Pa, per cui non lascia niente per terra.

Inoltre possiede un serbatoio dell’acqua da 160 ml con un panetto in microfibra per un lavaggio accurato in una sola passata. E potrai impostare il flusso dell’acqua come desideri. Grazie al suo design compatto riesce a infilarsi dappertutto per una pulizia completa in ogni angolo di casa. Infine, parlando di autonomia, è in grado di durare per 150 minuti prima di ritornare alla base di ricarica.

Fai alla svelta perché è davvero un’occasione unica. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 a soli 179,99 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.