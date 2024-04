Robot aspirapolvere in offerta ad un prezzaccio: potente e facile da usare

Il robot aspirapolvere Lubluelu SL60D è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo all’avanguardia per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. Offerto a un prezzo competitivo di 144,99€, grazie a un coupon di sconto di 25€, questo modello combina potenza, precisione e intelligenza tecnologica per offrire una pulizia impeccabile.

Dotato di un potente motore che raggiunge un’aspirazione fino a 4000pa, il SL60D garantisce una pulizia profonda su varie superfici, eliminando polvere, sporco e detriti in modo efficace. La sua tecnologia avanzata di navigazione LiDAR LDS9.0, supportata da un algoritmo SLAM e chip quad-core RK3308, permette al robot di mappare gli ambienti domestici con estrema precisione, facilitando la pulizia anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Una delle caratteristiche più notevoli del SL60D è la sua capacità di memorizzare fino a 5 mappe differenti, rendendolo ideale per case a più piani o con molte stanze. Ogni mappa può essere personalizzata per adattarsi alle specifiche esigenze di pulizia di ogni ambiente, con la possibilità di impostare fino a 10 aree vietate per evitare zone delicate come tappeti, spazi gioco bambini, o vicinanze di oggetti fragili.

L’SL60D offre diverse modalità di pulizia tra cui scegliere: automatica, spot, zonata e una modalità di lavaggio in forma di Y per una pulizia più profonda. Non farti scappare questo avanzato robot aspirapolvere: acquistalo subito approfittando di un ottimo sconto!