Il pratico lavavetri Bosch è in offerta ad un SUPER PREZZO su Amazon (-41%)

Per vetri e finestre, il lavavetri elettrico Bosch con tecnologia di aspirazione delle gocce è la soluzione perfetta e oggi puoi acquistarlo su Amazon con un fantastico sconto del 41% sul prezzo di listino: il costo finale sarà infatti di soli 49,99 euro invece di 85,01, con spedizione Prime inclusa.

Lavavetri elettrico Bosch in sconto: i dettagli

Con il lavavetri aspiragocce elettrico a batteria Bosch Home and Garden ti porti a casa un’opzione versatile per la pulizia di finestre, box doccia, piastrelle e specchi, per una pulizia perfetta senza striature.

Il dispositivo è dotato di una spazzola per finestre a batteria GlassVac che consente di una batteria efficace e senza sforzo, con una struttura che rende semplice la sostituzione degli accessori per adattarsi a diverse esigenze.

La struttura leggera e maneggevole del GlassVac lo rende comodo da utilizzare senza bisogno di appoggiarsi al davanzale e il pratico indicatore LED ti dice quanta batteria residua è rimasta, contando comunque su una notevole autonomia d’uso.

Nella confezione troverai il GlassVac, un caricabatteria USB, un flacone per applicazione a spruzzo con panno in microfibra e due accessori da 266 mm e 133 mm, entrambi con labbro estraibile, per una pulizia efficiente e completa. Il prezzo in sconto è di 49,99 euro invece di 85,01: da non perdere.