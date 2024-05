Robot aspirapolvere 2-in-1 Lefant: con il 54% è il BEST BUY del giorno

Il Lefant M1 è un aspirapolvere e lavapavimenti di ottimo livello: combina una potente capacità di aspirazione con funzionalità di lavaggio, ed è adatto a pressoché ogni superficie, come legno, pavimenti duri e tappeti a pelo basso. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo fenomenale: lo paghi meno di 180€, grazie ad uno sconto del 54% sul suo normale prezzo.

La potenza di aspirazione è notevole, ben 3500Pa, ed è efficace nel raccogliere peli di animali e detriti che potrebbero mettere in difficoltà molti aspirapolveri tradizionali. L’apparecchio è dotato di un serbatoio d’acqua controllato elettronicamente da 160 ml per il lavaggio e di un contenitore per la polvere da 520 ml, che gli permette di gestire compiti di pulizia sostanziali senza la necessità di svuotamenti frequenti​.

Per quanto riguarda la navigazione, il Lefant M1 utilizza un sistema LIDAR che fornisce una capacità di mappatura piuttosto convincente. Dispone della tecnologia “Freemove 3.0”, che indica generalmente una capacità migliorata di manovra intorno agli ostacoli.

L’aspirapolvere supporta fino a 150 minuti di autonomia con una singola carica, il che gli permette di coprire fino a 200 metri quadrati, rendendolo adatto per case più grandi. Quando la batteria è scarica, l’aspirapolvere ritorna automaticamente alla sua stazione di ricarica per ricaricarsi​ – senza che tu debba fare nulla.

Il Lefant M1 è un robot 2-in-1 formidabile, con un rapporto qualità-prezzo estremamente convincente. Ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta, rimane ancora pochissimo tempo: acquistalo subito a meno di metà del suo normale prezzo!