Peli degli animali ADDIO con questa spazzola GENIALE in sconto su Amazon (-38%)

Hai gatti e cani in casa che lasciano peli praticamente dappertutto, specie in questo periodo in cui cambiano la muta? Nessun problema, perché con questa geniale spazzola puoi rimuoverli facilmente e oggi la acquisti su Amazon con uno sconto del 38% che ti permette di pagarla solo 16,14 euro invece di 25,99.

Spazzola rimuovi peli animali in sconto: le caratteristiche

Questa spazzola ti garantisce una rimozione perfetta dei peli grazie al suo rullo rivestito con materiale a carica statica, risultando ideale per moquette, divani e letti. Puoi utilizzarla in avanti o all’indietro con risultati ottimali.

Questa spazzola è adatta per qualsiasi materiale, raccogliendo efficacemente peli anche da superfici appiccicose come divani in velluto, tappeti, letti, tende e vestiti. L’autopulizia è semplice: basta pizzicare uno dei tappetini in pelle di silicone sul pennello e farlo oscillare per rimuovere i peli accumulati.

Non solo funziona con peli di cane, gatto e coniglio, ma è efficace anche contro polvere fine e lanugine, offrendo una soluzione completa per la pulizia della casa.

Economica ed ecologica, la spazzola può essere utilizzata senza bisogno dei costosi ricambi tipici delle spazzole adesive: e con lo sconto Amazon risparmi ancora di più, pagandola soltanto 16,14 euro invece di 25,99.