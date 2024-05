Robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Vacuum S10+: sconto di 200€ immediato

Lo Xiaomi Robot Vacuum S10+, il robot aspirapolvere e lavapavimenti con pulizia a doppio panno dell’azienda asiatica, è in offerta sul Mi Store a 249,99 euro invece di 449,99 euro. La promozione terminerà alla mezzanotte di oggi e include un coupon del 10% da riscattare a carrello, in aggiunta alle spese di spedizione gratuite.

Robot Vacuum S10+ di Xiaomi offre più potenza e autonomia rispetto ai modelli precedenti, presentandosi come uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti oggi disponibile sul mercato. Di fatto, è la scelta ideale sia per chi abita da solo o in coppia, sia per le famiglie di 3 o 4 persone.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ in offerta a 249,99 euro sul Mi Store

La pulizia più efficace del Robot Vacuum S10+ è uno dei tratti distintivi del nuovo robot 2 in 1 di Xiaomi per la pulizia della casa. Merito di una potente ventola di aspirazione da 4000 Pa, regolabile con 4 velocità diverse a seconda della pulizia che si vuole effettuare, per rimuovere detriti, capelli e polvere in una singola passata.

Un altro punto di forza del nuovo dispositivo Xiaomi è la batteria da 5.200 mAh, che restituisce una durata fino a 2 ore. Un’autonomia dunque più che sufficiente per soddisfare le esigenze dei nuclei familiari più numerosi e di chi abita in un immobile di oltre 200 metri quadrati.

Per quanto riguarda infine la funzionalità lavapavimenti, grazie all’impiego dei doppi panni è in grado di simulare la pulizia manuale a pressione, per una potenzia di pulizia superiore grazie alla quale rimuove in maniera efficace macchie secche e umide.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum S10+ è in offerta a soli 249,99 euro sul sito mi-com.it. La promozione, valida fino alla mezzanotte di oggi, prevede la consegna gratuita al proprio domicilio.