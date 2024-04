Robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi: CHE SCONTO su Amazon (-23%)

Per rendere le pulizie di casa più semplici e letteralmente automatizzate puoi contare sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi, oggi disponibile su Amazon in offerta a soli 199,99 euro, con spedizione Prime e consegna veloce.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi in offerta: le caratteristiche

Il robot ti garantisce una pulizia avanzata grazie alla sua tecnologia di navigazione laser, che consente una scansione a 360° dell’ambiente circostante. In questo modo, è capace di identificare rapidamente la disposizione degli oggetti nella casa e di creare una mappa dettagliata dell’abitazione.

La potenza di aspirazione di 4000 pa è un vero portento ed è perfetta per rimuovere polvere e capelli con facilità grazie al suo potente motore senza spazzole. Inoltre, è dotato di un serbatoio dell’acqua e di un contenitore della polvere 2-in-1, offrendo una soluzione completa per la pulizia.

Il serbatoio dell’acqua intelligente rilascia l’acqua in modo uniforme per mantenere costante l’umidità del pavimento, senza bagnarlo eccessivamente.

Il robot fa infine uso di percorsi di pulizia a zig-zag e a forma di Y per assicurare un’efficace rimozione dello sporco e delle macchie dal pavimento. La pulizia a forma di S garantisce efficienza, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per ottenere risultati ottimali. Un vero portento che può essere tuo in sconto a 199,99 euro.