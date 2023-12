Robot Aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-38%)

Il vero regalo di Natale? Non occuparti più delle pulizie di casa. D’ora in poi ci pensa il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Rowenta che oggi crolla su Amazon al prezzo speciale di 249,99 euro invece di 399,99. È il minimo storico assoluto che ti permette di acquistarlo al prezzo più basso di sempre.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta: rivoluziona le pulizie

Immagina di avere un assistente domestico ultratecnologico alto solo 8 cm, che si muove con precisione grazie alla sua avanzata tecnologia di navigazione laser senza torretta. Questo robot non solo aspira la polvere, ma può anche lavare le superfici per una pulizia completa.

La mappatura personalizzabile è uno dei punti forti di questo robot. Memorizza le mappe interattive di ogni stanza, permettendoti di definire le zone da pulire, stabilire percorsi personalizzati e creare barriere virtuali. Inoltre, grazie alla tecnologia AI, il robot impara le tue abitudini e suggerisce percorsi personalizzati per ottimizzare la pulizia.

Controlla il tuo nuovo alleato domestico tramite l’app dedicata gratuita per iOS e Android, o con i comandi vocali grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. Puoi persino programmare routine di pulizia diverse per ogni stanza.

Dotato di spazzole laterali per gli angoli, spazzola centrale per detriti di grandi dimensioni e un potente motore, il Rowenta X-Plorer è il tuo compagno ideale per una pulizia completa. Con la batteria a lunga durata, avrai fino a 120 minuti di pulizia, abbastanza per trattare fino a 120 metri quadrati con una sola carica.

E se vuoi una pulizia silenziosa, puoi attivare la modalità silenziosa per un livello di rumore minimo di 60 dB(A). Approfitta di questa offerta per portare a casa il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta e goditi un ambiente pulito e ordinato senza sforzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.