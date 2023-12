Robot aspirapolvere 4-in-1 della Rowenta in SUPER offerta su Amazon (-38%)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta X-Plorer Serie 130 AI è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato del 38%: lo paghi soli 249,99€, invece del prezzo di listino di 399,99€. Questo dispositivo offre una navigazione ultra precisa grazie alla tecnologia laser senza torretta.

Con un profilo ultrasottile di soli 8 cm, il robot è in grado di raggiungere ogni angolo della tua casa in modo efficiente. La sua capacità di navigazione intelligente è progettata per garantire una copertura completa dell’ambiente. Una caratteristica distintiva è la mappatura personalizzabile, in cui il robot crea e memorizza mappe interattive di ogni stanza. Questo ti consente di personalizzare le aree da pulire, definire zone off-limits, stabilire percorsi di pulizia personalizzati e altro ancora.

La tecnologia avanzata di intelligenza artificiale permette al robot di apprendere le tue abitudini e suggerirti percorsi personalizzati. Può adattarsi alle diverse routine di pulizia delle varie stanze, impostare automaticamente barriere virtuali e connettersi agli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

L’utilizzo smart del robot è supportato dall’app dedicata gratuita per iOS e Android, offrendo un controllo completo delle sessioni di pulizia anche quando sei fuori casa.

Il robot è un 4-in-1, dotato di due spazzole laterali per gli angoli e le zone difficili da raggiungere, una spazzola centrale per polvere e detriti di grandi dimensioni, un potente motore per un’aspirazione affidabile e il Sistema Aqua Force per lavare le superfici.

Nonostante le sue potenti prestazioni, il robot è estremamente silenzioso, con la possibilità di attivare la modalità silenziosa per una pulizia efficiente a un livello minimo di 60 dB(A). La batteria a lunga durata offre fino a 120 minuti di pulizia, consentendo di coprire fino a 120 metri quadrati di superficie con una sola carica.

Il Rowenta X-Plorer Serie 130 AI è una soluzione avanzata e conveniente per mantenere la tua casa pulita in modo intelligente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con uno sconto del 38%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.