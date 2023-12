Robot 2-in-1 L6 Nex in offerta ad un OTTIMO PREZZO: hai poco tempo

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti L6 Nex della Laresar è un compagno affidabile progettato per aiutarti a mantenere la tua casa pulita e ordinata senza sforzo. Con uno sconto del 20%, puoi ora portarlo a casa per soli 309,99€, con un notevole risparmio sul prezzo di listino di 439,00€.

Dotato di un’aspirazione potente da 3500Pa, questo robot aspirapolvere affronta rapidamente polvere, detriti e peli di animali domestici su vari tipi di pavimenti, dai pannelli in legno ai tappeti. Grazie alla spazzola a rullo rotante e al sensore periferico TOF, non lascia angoli inesplorati, garantendo una pulizia completa.

L’innovativa funzione di stazione autosvuotante offre 60 giorni di pulizia senza intervento manuale. Il contenitore da 3L raccoglie e immagazzina automaticamente i rifiuti, mantenendo le mani libere e garantendo una pulizia prolungata. Il filtro ad alta efficienza e il sacchetto sigillato mantengono la polvere lontana dall’ambiente.

Questo robot non solo aspira e pulisce, ma può anche regolare il flusso d’acqua su tre livelli per una pulizia efficace. Con una batteria da 3200 mAh, offre un’autonomia di 150 minuti e ritorna automaticamente alla base di ricarica quando necessario.

La navigazione LIDAR e i 23 sensori consentono una scansione precisa a 360 gradi, creando una mappa dettagliata della casa per evitare ostacoli. Puoi controllare il robot tramite l’app intelligente, personalizzando modalità di pulizia, livelli e programmazioni. Inoltre, è compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant.

Laresar offre una garanzia di 2 anni e assistenza tecnica a vita, garantendo la tua tranquillità. Se cerchi un modo conveniente e intelligente per mantenere la tua casa pulita, il Laresar L6 Nex è una scelta eccellente. Non perdere questa offerta e acquistalo oggi per risparmiare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.