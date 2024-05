Roborock S8: robot aspirapolvere 6000PA e DOPPIA SPAZZOLA con 200 euro di sconto

Roborock S8 non è certo un robot aspirapolvere come gli altri: ha una potenza straordinaria di 6000PA che gli permette di aspirare letteralmente tutto, una doppia spazzola per una migliore pulizia, un sistema di rilevamento ostacoli in 3D super reattivo e un sistema di lavaggio con tecnologia di vibrazione sonica. Applicando il coupon che trovi in pagina puoi averlo subito con un maxi sconto di 200 euro.

Roborock S8: tu non dovrai far più nulla

Il Roborock S8 ha una potenza di aspirazione massima di 6000 Pa, superando di gran lunga la concorrenza, che gli permette di garantirti una pulizia profonda su pavimenti duri e tappeti. La doppia spazzola principale in gomma è capace di rimuovere efficacemente sporco, polvere e capelli.

Da non sottovalutare è l’avanzato sistema di pulizia che include il lavaggio sonico, che strofina fino a 3000 volte al minuto per una pulizia profonda delle macchie. Inoltre, il sistema di rilevamento ostacoli a luce strutturata 3D consente al S8 di evitare ostacoli in modo preciso, rendendolo più intelligente e efficiente nell’esecuzione delle pulizie.

Il sistema di navigazione di precisione crea mappe dettagliate della tua casa, consentendo al robot di pianificare percorsi ottimali per una pulizia più rapida ed efficace. Inoltre, puoi personalizzare le routine di pulizia per specifiche aree della casa, garantendo una pulizia regolare e mirata.

Quando la pulizia è completa o la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla sua stazione di ricarica, assicurandosi di essere sempre pronto per la prossima sessione. Goditi una casa pulita senza muovere un dito: spunta il coupon sconto e paga il Roborock S8 a 200 euro in meno.