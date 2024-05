Roborock S7 Max Ultra in offerta: pulizia impeccabile, tuo anche a rate

Il Roborock S7 Max Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti ad altissime performance, ideale per chi cerca un dispositivo autonomo e efficiente. Oggi è in forte sconto su Amazon: per breve tempo può essere tuo a 679€ invece di 899€. Non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto per riscattare il coupon da 80€.

Dotato di una potenza di aspirazione impressionante di 5500 Pa, questo modello eccelle nella rimozione dei detriti su diverse superfici, rimuovendo fino al 97.8% dello sporco – anche quello più problematico. La tecnologia VibraRise permette una pulizia accurata grazie al mop che vibra fino a 3000 volte al minuto, migliorando notevolmente la capacità di lavaggio.

Il sistema di navigazione avanzato utilizza LiDAR e sensori per evitare ostacoli, garantendo una copertura completa senza intoppi. Il dock di svuotamento automatico, lavaggio e riempimento semplifica la manutenzione, rendendo il Roborock S7 Max Ultra quasi completamente autonomo. Il sistema di evitamento degli ostacoli è preciso e sufficientemente avanzato.

Il Roborock S7 Max Ultra è compatibile con l’app Roborock, che permette una personalizzazione dettagliata delle sessioni di pulizia e offre funzionalità intelligenti per ottimizzare l’efficienza del dispositivo. Con un design robusto e funzioni avanzate, questo robot aspirapolvere rappresenta una delle migliori soluzioni disponibili per la pulizia automatizzata della casa​. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito risparmiando… lo puoi pagare anche a rate!