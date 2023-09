Roborock Q8 Max Series e Dyad Pro: promo lancio WOW con super OMAGGIO

I nuovissimi sistemi di pulizia intelligente di Roborock, Serie Q8 Max e Dyad Pro, sono in promo lancio su Geekmall. Approfitta al volo della possibilità di portare a casa prodotti premium a prezzi super convenienti. Prenotando entro il 13 settembre il tuo sistema preferito ricevi in omaggio un paio di cuffie Tronsmart Sparkle.

Hai tempo solo fino al 20 settembre per approfittare delle promo lancio o fino a esaurimento anticipato delle scorte. Ricevi tutto con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Se lo desideri, puoi pagare in 3 rate a tasso zero, semplicemente scegliendo PayPal come metodo di pagamento.

Roborock Serie Q8 Max e Dyad Pro: prezzo super in promo lancio

Sistemi super premium, firmati da un brand leader nel settore delle pulizie intelligenti. Il primo prodotto in promozione è il robot aspirapolvere Q8 Max con la sua potente forza aspirante da 5500Pa e la spazzola Duo Roller: senza che tu debba sforzarti, il sistema di navigazione LiDAR permetterà a questo eccellente prodotto di muoversi senza alcun problema all’interno delle stanze, aspirando efficacemente qualsiasi forma di sporcizia. Ancora, è anche perfettamente in grado di lavare il pavimento in modo completamente automatico. Ovviamente, è un sistema intelligente: abbinalo all’applicazione per smartphone per gestirne ogni aspetto, incluse le mappe della tua abitazione. In promozione, lo prendi a 499€ soltanto: completa al volo il tuo ordine finché la promozione è ancora attiva

Se desideri un modello che sia assolutamente completo e totalmente automatico, allora Roborock Q8 Max+ è quello che ti serve. Potente come il modello base, è abbinato a una speciale base di ricarica e svuotamento automatico del serbatoio: non verrai mai a contatto con la sporcizia, che sarà spostata in automatico nel sacchetto raccoglitore, presente nella base. Quando è pieno, ovvero dopo diverse settimane, basterà prelevarlo e sostituirlo. Niente di più semplice, igienico ed efficace. In promozione, lo porti a casa a 699€ appena: basta approfittare della promo lancio e completare l’ordine velocemente.

Il terzo prodotto è Dyad Pro: un sistema per aspirare la polvere e lavare il pavimento al meglio in modo veloce, efficace e senza il vincolo dei cavi. La base di ricarica ospiterà tutti componenti, che potrai adattare a tutte le tue esigenze. Il sensore di riconoscimento automatico del livello di sporcizia e regola l’intero sistema di conseguenza: otterrai un pulito soddisfacente in pochissimo tempo. Quando finisci di usarlo, riponi il sistema e lascia che il sistema automatico di lavaggio e pulizia faccia il resto: non dovrai occuparti tu della manutenzione quotidiana. Combinando gli accessori in dotazione, puoi usarlo come sistema di aspirapolvere compatto: non dovrai limitarti al pavimento, potrai arrivare in qualsiasi angolo e fessura in cui lo sporco potrebbe annidarsi. Questo eccezionale sistema intelligente puoi portarlo a casa a 549€ appena in promozione: completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne.

Approfitta adesso della promo lancio di Geekmall dedicata ai nuovi Roborock Q8 Max Series e Dyad Pro. Scegli adesso il tuo sistema di pulizia premium preferito e prenotalo ora per ricevere in omaggio un paio di cuffie Tronsmart Sparkle. Puoi approfittarne fino al 13 settembre.

Attenzione, la disponibilità in preordine è limitatissima: c’è tempo solo fino al 20 settembre o esaurimento anticipato delle scorte. Spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Paga in 3 rate a tasso zero, basta scegliere PayPal come sistema di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.