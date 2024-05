Rowenta: 79€ per il potente aspirapolvere Flex, BOMBA LAMPO su Amazon

Rowenta X-PERT 3.60 è un aspirapolvere senza fili progettato per offrire eccezionali prestazioni di pulizia in modo comodo e versatile. Grazie alla tecnologia Flex e all’autonomia di 45 minuti, ti permette di pulire a fondo ogni angolo della tua casa, dai pavimenti ai tappeti, senza il fastidio dei cavi. Dotata di accessori specifici per la cura degli animali domestici, è la soluzione ideale per mantenere gli ambienti sempre puliti e igienizzati.

Sotto il suo design elegante, nasconde un motore potente in grado di generare una forte aspirazione per rimuovere efficacemente polvere, briciole e capelli ovunque. Grazie alla tecnologia Flex, la testa dell’aspirapolvere si inclina a 180 gradi, consentendoti di raggiungere anche gli spazi più difficili, come sotto i mobili o dietro le porte. Inoltre, il peso contenuto di soli 3,6 kg la rende estremamente maneggevole e facile da utilizzare.

Una delle caratteristiche chiave è la sua autonomia di 45 minuti, che ti permette di pulire a fondo la tua casa senza interruzioni. Inoltre, grazie agli accessori inclusi nel kit, potrai affrontare una vasta gamma di compiti di pulizia: dall’aspirazione dei pavimenti alla rimozione di peli e pelucchi dagli imbottiti, fino alla pulizia di fessure e angoli.

Oltre alle sue prestazioni eccellenti, si distingue anche per il suo design moderno e attento ai dettagli. Le luci a LED integrate nella testa dell’aspirapolvere ti aiutano a individuare facilmente la sporcizia anche in zone buie o difficili da raggiungere. Infine, la pratica stazione di ricarica ti consente di mantenere sempre l’apparecchio pronto all’uso.

