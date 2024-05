iRobot Roomba J7+ in super offerta: un robot aspirapolvere avanzatissimo

L’iRobot Roomba J7+ è un aspirapolvere di fascia alta con un pacchetto impressionante di funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Tra le varie cose, dà il meglio di sé nella capacità di identificare ed evitare gli ostacoli, come cavi e altri ingombri.

Normalmente proposto a circa 800€, oggi su Amazon può essere tuo a meno di 650€ grazie ad uno sconto del 18%. Come sempre quando si parla di prodotti in questa fascia di prezzo, ti ricordiamo che al momento del checkout potrai decidere di spezzare l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Ogni volta che il Roomba J7+ si imbatte in quello che ritiene essere un ostacolo, il robot manda una notifica all’utente con l’immagine dell’oggetto: in questo modo potrai decidere se evitarlo o ordinargli di completare la pulizia. Inoltre, il suo sistema “Dirt Detect” identifica le aree più sporche e insiste su di esse fino a quando non vengono pulite a fondo.

Il Roomba J7+ è anche dotato di una stazione di svuotamento automatico che riduce notevolmente la manutenzione quotidiana. La facilità d’uso è ulteriormente potenziata dalla compatibilità con assistenti vocali come Google Assistant e Alexa, permettendo un controllo semplice e intuitivo tramite comandi vocali​.

Insomma, come avrai capito, il Roomba J7+ è perfetto per chi cerca un robot aspirapolvere di alta qualità e con capacità di navigazione avanzatissime. Per questo motivo, ti suggeriamo vivamente di non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistarlo subito per risparmiare. Rimane poco tempo: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro!