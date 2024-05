Ecovacs Deebot X1 con stazione Omni: oggi con il 33% di sconto (Amazon)

L’Ecovacs Deebot X1 Omni è uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati attualmente sul mercato: sistema di aspirazione potente e preciso, navigazione avanzata con tecnologia laser TrueMapping e un robusto pacchetto di funzionalità avanzate. Questo robot offre prestazioni eccellenti sotto ogni singolo fronte.

Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto superlativo del 33%: lo paghi 949€ invece di 1420€, con la possibilità di dividere l’importo in più rate mensili al momento del checkout.

Il robot viene venduto assieme alla stazione OMNI, che non solo carica il robot, ma gestisce anche l’auto-svuotamento, il lavaggio, il riempimento e l’asciugatura automatici delle testine del mocio, offrendo un’esperienza di pulizia quasi completamente automatizzata.

Il robot è anche equipaggiato con la tecnologia AIVI 3D, che gli permette di riconoscere e evitare ostacoli come giocattoli, cavi e persino escrementi di animali domestici, garantendo una navigazione sicura e senza interruzioni intorno agli oggetti​.

Per quanto riguarda l’interazione con l’utente, l’X1 Omni può essere controllato tramite l’app Ecovacs, assistenti vocali come Google Assistant e Alexa, o tramite comandi manuali sulla stazione di base, rendendo il suo utilizzo intuitivo e incredibilmente versatile.

In altre parole, l’Ecovacs X1 Omni è la Rolls-Royce dei robot aspirapolveri. Anche con lo sconto, il prezzo è sicuramente impegnativo, ma quando si parla di elettrodomestici per la casa, siamo assolutamente dell’idea che chi più speglio (spesso) meglio spende. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistarlo subito risparmiando il 33%.