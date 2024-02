Roborock Q7 Max+, super robot 2-in-1 in offerta: ha anche la stazione per lo scarico

Il Roborock Q7 Max+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato, disponibile su Amazon in offerta a soli 449,00€ invece di 599€. Questo robot offre una serie di funzionalità innovative, tra cui un sistema di aspirazione potente con una potenza di 4200 Pa, ideale per sollevare lo sporco dai pavimenti e dai tappeti. La spazzola in gomma migliorata offre una maggiore durata e resistenza ai grovigli.

Grazie alla navigazione LiDAR intelligente e alla mappatura multi-piano, il Roborock Q7 Max+ può navigare in modo efficiente in casa, mappando la planimetria e consentendo di selezionare aree specifiche da pulire o da evitare attraverso l’applicazione mobile.

Questo robot aspirapolvere è in grado di eseguire sia l’aspirazione che il lavaggio dei pavimenti contemporaneamente, grazie ai serbatoi per la polvere e per l’acqua integrati. Il serbatoio dell’acqua elettronico mantiene il mocio umido durante la pulizia e può regolare il flusso d’acqua in base alle preferenze dell’utente.

Con una durata della batteria fino a 180 minuti e la capacità di riprendere automaticamente la pulizia dopo la ricarica, il Roborock Q7 Max+ offre una pulizia continua e affidabile.

Inoltre, questo robot aspirapolvere è dotato di connettività WiFi, che consente di controllarlo e programmarlo tramite l’applicazione mobile Roborock Smart App o tramite i dispositivi di controllo vocale come Alexa e Google Assistant.

Grazie alle sue numerose funzionalità avanzate e alla sua capacità di offrire una pulizia completa e intelligente, il Roborock Q7 Max+ è la scelta perfetta per mantenere la casa pulita e ordinata senza sforzo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi con un super risparmio di oltre 100€!

