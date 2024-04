Roborock Q7 Max in offerta con sconto del 34%: aspira e lava in simultanea

Il Roborock Q7 MAX è un’avanzata soluzione tecnologica per la pulizia della casa, che combina potenza e intelligenza per offrire un’esperienza di pulizia senza pari. Grazie a un codice sconto esclusivo, è possibile acquistarlo al prezzo speciale di 329€, beneficiando di un notevole sconto del 34%. Per riscattare l’offerta ti basta cliccare sul pulsante “applica” che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Questo robot aspirapolvere si distingue per la sua straordinaria potenza di aspirazione di 4200 Pa, una caratteristica che lo rende in grado di raccogliere efficacemente lo sporco sia dai pavimenti che dai tappeti. La spazzola in gomma, progettata per resistere ai grovigli di capelli e migliorare la durata, sottolinea ulteriormente la sua capacità di offrire una pulizia profonda e duratura.

Dotato di Navigazione Smart LiDAR e della tecnologia Smart Navi 3.0, il Q7 MAX è capace di navigare con precisione all’interno della casa, mappando la planimetria su uno smartphone. Questo consente di personalizzare la pulizia, selezionando specifiche aree da evitare o da pulire, offrendo così una flessibilità senza precedenti nell’uso quotidiano.

La funzionalità di mappatura multistrato è ideale per le abitazioni su più livelli, consentendo al robot di memorizzare fino a quattro mappe diverse. Ciò, insieme a una batteria a lunga durata che supporta fino a 180 minuti di autonomia, assicura una pulizia continua e approfondita di più stanze o piani senza interruzioni.

Il Roborock Q7 MAX non si limita all’aspirazione: grazie alla combinazione di un contenitore per la polvere da 470 ml e un serbatoio dell’acqua da 350 ml, è in grado di lavare e aspirare contemporaneamente. Il serbatoio dell’acqua elettronico mantiene il mocio costantemente umido e regola il flusso d’acqua in base alle esigenze, garantendo risultati impeccabili su ogni superficie.

Il Roborock Q7 MAX si posiziona come una scelta eccellente per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti all’avanguardia, che offra potenza, precisione e comodità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un enorme risparmio!