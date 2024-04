Roborock Q5 Pro+, offerta bomba: con il coupon è tuo ad un ottimo prezzo

Il Roborock Q5 Pro+ è uno dei migliori e più apprezzati robot aspirapolvere sul mercato, grazie ad una potente ed iper-efficiente aspirazione, a cui si aggiungono numerose funzionalità avanzate.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo: con il coupon da 70€, oggi lo paghi solamente 279€. Un prezzo formidabile per quello che è un robot aspirapolvere avanzato con caratteristiche premium.

È dotato di una tecnologia avanzata di navigazione che utilizza LiDAR per mappare accuratamente l’ambiente domestico, garantendo una pulizia efficiente e sistematica degli spazi​. La sua batteria di lunga durata consente di pulire grandi spazi senza necessità di ricarica intermedia, cosa che lo rende ideale per case di dimensioni medio-grandi. Il Q5 Pro+ supporta la funzionalità di mappatura multi-livello, permettendo al robot di orientarsi efficacemente anche in case con più piani​.

Il Roborock Q5 Pro+ è dotato di vari sensori che aiutano a evitare ostacoli e a prevenire cadute da scale. Offre anche la possibilità di impostare “muri virtuali” tramite l’app, che impediscono al robot di accedere a determinate aree della casa. Questa funzionalità è particolarmente utile per mantenere il robot lontano da zone con cavi o oggetti delicati che potrebbero essere danneggiati​.

Nonostante le sue molteplici funzionalità avanzate, il Q5 Pro+ rimane accessibile a un prezzo competitivo rispetto ad altri modelli di fascia alta, rendendolo un’opzione attraente per chi cerca un robot aspirapolvere di qualità senza spendere una fortuna. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando.