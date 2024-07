Robocall: cosa sono e come eliminarle definitivamente

Le robocall sono chiamate che contengono messaggi preregistrati e che vengono composte automaticamente da software che le inviano a milioni di utenti tutti i giorni. Rispondendo al telefono senti una voce registrata che ti parla. Questa tecnica è ormai sempre più diffusa dai call center per ridurre le persone impegnate e per generare maggiore interesse da parte delle persone che non si sentono pressate da una persona reale che potrebbe insistere. Se vuoi eliminarle definitivamente esiste un metodo efficace. Attiva adesso Incogni.

Come dicevamo esistono dei software che avviano automaticamente le chiamate. Questo sottintende che tali software hanno accesso a incredibili database di numerazioni telefoniche di milioni di utenti. Quindi, per evitare di ricevere queste telefonate, occorre agire alla radice del problema. In pratica è necessario eliminare i propri dati disponibili online e in quelle liste disponibili a tutti.

Farlo personalmente è impossibile. Infatti, esistono data broker che racimolano tutti i nostri dati realizzando profili ombra che poi forniscono ad aziende, call center, assicurazioni, banche, cybercriminali, enti governativi e molto altro ancora. Al contrario, per Incogni è un gioco da ragazzi. Devi solo concedergli il diritto di lavorare per te e questo servizio inizierà a rintracciare tutti i dati che hai fornito per cancellarli definitivamente e continuare ad assicurarsi che altri non li sfruttino. Così sarai anche libero dalle robocall.

Robocall addio con Incogni

Attiva adesso Incogni. Grazie alla promozione attuale risparmi il 50% sul prezzo dell’abbonamento. Inoltre, hai 30 giorni di garanzia soddisfatto o rimborsato e puoi fermare l’abbonamento quando vuoi, senza penali o sovrapprezzi. Tu ti rilassi e Incogni lavora per eliminare definitivamente dalla tua vita le robocall e non solo.

Infatti, questo servizio è perfetto per fermare chiamate ed email spam, proteggerti da potenziali truffe, evitare violazioni alla tua privacy e furto di identità.