Vipre ha la soluzione antivirus per tutti al giusto prezzo

Vipre è un antivirus sia per uso domestico che aziendale della società Vipre Security Group, azienda di sicurezza informatica con sede a New York, negli Stati Uniti. Si può definire un antivirus per tutti perché copre le richieste di qualunque tipologia di persona, dagli utenti appassionati di gaming ai dipendenti che lavorano in smart working, e per la sua semplicità d’utilizzo.

In questi giorni in piano annuale Vipre Antivirus Plus è in offerta a 14,99 euro, grazie allo sconto del 61% sul prezzo di listino. Inoltre, gli utenti che sottoscrivono un nuovo piano possono beneficiare anche della garanzia di rimborso di trenta giorni (la validità della garanzia parte dalla data di acquisto, ndr).

Perché Vipre è la soluzione antivirus per tutti

Il primo motivo ha a che fare con un problema diffuso nel settore: la stragrande maggioranza degli antivirus rallentano le prestazioni del dispositivo in uso, inficiando l’esperienza utente. Vipre con il suo programma antivirus si pone come un’eccezione che conferma la regola: veloce e leggero, anche quando è in esecuzione non va mai ad intaccare le performance del computer.

Un altro punto di forza dell’antivirus Vipre è la sua facilità d’utilizzo. A volte può capitare di scaricare un programma che promette una difesa al top, salvo poi accorgersi nella realtà di tutti i giorni quanto sia complicato da usare. Con il software dell’azienda statunitense, invece, ciò avviene nel modo più naturale possibile, anche se non si ha grande dimestichezza con il computer.

Infine il prezzo: il costo annuale di Vipre è di soli 14,99 euro grazie all’ultima offerta in corso sul sito ufficiale. Ciò lo rende accessibile ad un’ampia fetta di pubblico, a maggior ragione se si pensa che la media di prezzo nel settore supera facilmente i 50-100 euro all’anno. Per maggiori informazioni vi invitiamo a collegarvi sul sito ufficiale di Vipre.