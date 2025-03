Proteggi i dati personali con Incogni: il piano annuale è scontato del 50%

La protezione della privacy online è oggi una priorità per chiunque navighi su Internet. Se anche tu sei stanco di ricevere spam, telefonate sospette o di vedere i tuoi dati finire in mano a terzi senza autorizzazione, Incogni è lo strumento che può fare davvero la differenza.

E ora è il momento giusto per provarlo: il piano annuale è in sconto del 50%, a soli 6,99€ al mese, invece del prezzo pieno di 13,99€.

Come funziona Incogni e perché ti serve

Incogni è un servizio automatizzato che si occupa di intercettare e far rimuovere i tuoi dati personali dai database di aziende che li raccolgono e li rivendono senza il tuo consenso: parliamo dei cosiddetti data broker. Email, indirizzi, numeri di telefono, informazioni finanziarie… tutto può finire nelle mani sbagliate.

Incogni lavora per conto tuo: scova le aziende che conservano le tue informazioni e invia richieste ufficiali per eliminarle, in conformità con il GDPR e le normative internazionali sulla protezione dei dati. Non devi fare nulla manualmente: riceverai notifiche sull’andamento delle operazioni direttamente nella tua area personale.

Con Incogni puoi prevenire furti d’identità, limitare il tracciamento digitale e ridurre il rischio di essere vittima di frodi o truffe online. Attivare Incogni significa riprendere il controllo sui propri dati sensibili, con la serenità di un servizio che agisce in modo costante e silenzioso a tua tutela.

Se vuoi proteggerti in modo concreto e senza complicazioni, questo è il momento giusto per iniziare: l’abbonamento annuale è ora disponibile con uno sconto del 50%, per un totale di 6,99€ al mese. Visita il sito ufficiale di Incogni e attiva subito la tua protezione digitale.