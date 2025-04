Perché dovresti usare Incogni per proteggere la tua privacy

La privacy delle persone che navigano in rete è ancora uno dei temi più importanti, a maggior ragione ora che l’intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento. Per chi lavora con Internet, ma allo stesso modo anche per quanti trascorrono almeno un paio d’ore in rete ogni giorno, è indispensabile servirsi di un tool automatico in grado di ridurre la quantità di dati personali utilizzati senza il proprio consenso. Un servizio come questo esiste già: si chiama Incogni ed è oggi lo strumento migliore per eliminare i propri dati da Internet.

In questi giorni il piano annuale è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi, in virtù del 50% di sconto applicato sul prezzo di listino. L’offerta è riscattabile direttamente sul sito ufficiale tramite il bottone qui sotto.

Perché usare Incogni

I propri dati personali, come nome, numero di telefono, indirizzo e e-mail, vengono ogni giorno conservati dai cosiddetti data-broker, che si occupano di rivendere le informazioni in loro possesso a società di terze parti. Può succedere però che i dati finiscano nelle mani sbagliate, aumentando così il rischio di furti d’identità e truffe finanziarie. In tal senso Incogni riveste un ruolo importante dal momento che si occupa di inoltrare una richiesta legale al fine di rimuovere i dati dei suoi clienti dai database in questione.

Un altro caso d’uso riguarda il blocco dello spam e delle telefonate indesiderate, due conseguenze dirette della vendita dei dati personali a società di telemarketing. Grazie al tool Incogni è possibile limitare la diffusione dei dati sensibili, andando così a ridurre in maniera drastica lo spam e le chiamate non richieste.

Infine, capita sempre più spesso di condividere le proprie informazioni personali sui social network o sui siti Internet. Tali dati potrebbero essere raccolti e conversati anche per anni dai data-broker, ed è qui che entra in gioco Incogni, che aiuta le persone ad eliminare le proprie tracce digitali.