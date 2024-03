Risparmia più di 35€ con questo COUPON sul Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti!

Finalmente potrai avere anche tu un robot aspirapolvere che pulisce e lava tutta la tua casa! Applicando il codice “MARZO24” durante l’acquisto del bellissimo iRobot Roomba Combo, potrai risparmiare ben 35,90€, pagandolo la bellezza di soli 323,10€!

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti

Questo robot aspirapolvere gode di una spazzola a V e una potente aspirazione, grazie alle quali i risultati sono sempre al top, Ma non manca neanche la spazzola puliscibordi che si occupa di catturare i residui lungo i muri e negli angoli.

Essendo anche un lavapavimenti, è dotato di un sistema di lavaggio intelligente con tre modalità di regolazione del getto d’acqua per adattarsi alle diverse esigenze di pulizia. Il panno in microfibra con trama increspata garantisce una pulizia efficace, mentre la pompa elettronica controlla il flusso d’acqua per una distribuzione uniforme dell’umidità.

Con questo iRobot Roomba Combo puoi scegliere tra diverse modalità di pulizia per adattarsi alle esigenze specifiche della tua casa. La modalità di pulizia in linea retta è ideale per pavimenti duri come legno e piastrelle, mentre la modalità reattiva è perfetta per case con oltre il 50% di tappeti.

Grazie ai sensori all’avanguardia, questo robot effettua una mappatura accurata del pavimento, garantendo una pulizia mirata che segue traiettorie ben pensate. Si orienta su tappeti e pavimenti rigidi con facilità, assicurandosi di non trascurare nessuna zona.

E con l’app iRobot Home, puoi programmare le pulizie, monitorare l’attività del robot e ricevere suggerimenti personalizzati direttamente dal tuo smartphone. Roomba Combo è anche compatibile con Google Assistant e Alexa, consentendoti di avviare, interrompere e programmare la pulizia con la tua voce.

Fai sì che la pulizia della tua casa sia automatica con il robot iRobot Roomba Combo a soli 323,10€. Ricordati di inserire il codice “MARZO24” nella fase d’acquisto.