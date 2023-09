Ricondizionato.it, l'opzione intelligente: risparmio e garanzia

Lo smartphone che vorresti è troppo caro? Hai rotto il tuo smartphone, ma cambiarlo è qualcosa che non avevi previsto e che ora pesa troppo sul tuo budget attuale? Vorresti aggiornare il tuo vecchio smartphone, ma vuoi una soluzione per ottenere il massimo risparmio? Quando ci si pone interrogativi simili, spesso si rischia di cadere di fronte ad offerte troppo spesso dubbie, che potrebbero celare truffe o dispositivi usati potenzialmente danneggiati. La soluzione al dilemma è tuttavia semplice, poiché di fronte a questi punti di domanda è possibile porre un punto esclamativo: Ricondizionato.it.

Ricondizionato.it è infatti una piattaforma sulla quale poter trovare prodotti rigenerati, a basso costo, dove il sistema di vendita è fortemente radicato su massime qualità, affidabilità e trasparenza. Su questi tre principi è tessuto un servizio che può offrire all’acquirente massime garanzie.

Come risparmiare con Ricondizionato.it

Grazie a Ricondizionato.it è possibile accedere a prodotti con prezzo ridotto, ma tali da poter offrire massime garanzie circa performance ed estetica. La piattaforma seleziona infatti i migliori rivenditori ed a questi affida le richieste pervenute dall’utenza. I criteri di scelta sono estremamente esigenti, poiché Ricondizionato.it vuole massimizzare l’affidabilità dell’operazione affinché si possa davvero attingere con tranquillità da un ampio paniere di smartphone usati.

Il risultato? Fino al 40% di risparmio per chiunque acquisti smartphone sulla piattaforma. Ricondizionato ha in elenco iPhone e Samsung Galaxy, ma anche dispositivi Oppo, Xiaomi o OnePlus: una vetrina estremamente ampia ed eterogenea, nella quale pescare a mani libere in cerca del device desiderato. Proprio la profondità dell’offerta e l’aggiornamento continuo del catalogo rendono Ricondizionato.it un punto di riferimento imprescindibile per trovare smartphone in offerta, potendo così approfittare di scontistiche altrimenti impossibili.

L’ingrediente segreto sta nel modus operandi della piattaforma. La selezione a monte dei rivenditori autorizzati è il primo importante tassello. Ma non meno importante è l’assicurazione legata al fatto che ogni prodotto viene analizzato e descritto nei dettagli, assegnandogli uno specifico “grado di qualità” che ben esplicita la condizione entro cui si trova il dispositivo che si vorrebbe far proprio. Se uno smartphone è presentato “come nuovo”, ad esempio, significa che “Lo schermo si presenta com’era quando è uscito la prima volta da un negozio, lo stato della scocca è perfetto, anche se può presentare qualche micrograffio superficiale, appena visibile“. Inoltre “Se non diversamente specificato, la batteria dei dispositivi ricondizionati possiedono almeno l’80% della capacità della potenza originale. Nel processo di ricondizionamento, se una batteria ha una potenza inferiore all’80%, viene infatti sostituita. Abbiamo selezionato il limite di potenza dell’80%, in quanto anche in ogni batteria originale il primo 10% della potenza viene perso già dopo le prime ricariche“.

Ogni device ricondizionato viene testato da centri specializzati ed eventuali componenti soggette ad usura possono essere sostituite in caso di necessità. In ogni caso, sempre e comunque, il dispositivo venduto e consegnato è tutelato da un anno di garanzia con il venditore. Quest’ultimo tassello è fondamentale poiché evidenzia in modo inoppugnabile la fiducia con la quale il rapporto tra le parti viene a crearsi: il device è descritto in modo trasparente e acquistato quindi con piena consapevolezza, ma una garanzia di un anno pone una conferma ulteriore circa la bontà del lavoro eseguito e la veridicità delle informazioni fornite.

Tutti i vantaggi

Con un prezzo di grande vantaggio, insomma, sarà possibile avere a disposizione un prodotto ricondizionato che è come nuovo, con consegna immediata, reso gratuito in 30 giorni e 12 mesi di garanzia. Grazie ad una scelta di questo tipo, inoltre, si regala una seconda vita ad un dispositivo che sarebbe stato invece presumibilmente dismesso contro ogni logica e trasformato in e-waste mentre ancora può invece esprimere grandi potenzialità. La compravendita di prodotti ricondizionati è il più grande correttivo alle distorsioni del mercato degli smartphone, dove la dismissione avviene spesso e volentieri molto prima del tempo: tutto ciò rappresenta pertanto un grande aiuto all’ambiente, recuperando in parte quella sostenibilità che un mercato troppo incentrato sulle vendite sacrifica spesso nel nome del denaro.

Ricondizionato.it, invece, consente di ridurre il denaro speso ed i rifiuti creati, offrendo pertanto una mano a quanti cercano di mantenere un profilo di minor impatto ambientale. Questa scelta può essere effettuata senza compromesso alcuno sulla qualità: la vetrina è estremamente profonda e densa di offerte, tale da consentire libere scelte e massima sicurezza sulle performance ottenute in cambio.

Scegliere Ricondizionato.it è dunque un percorso virtuoso sotto ogni punto di vista. Gli smartphone sono tra i device più ambiti, ma l’ambito dei device rigenerati contempla anche laptop, televisori, lavatrici e molto altro ancora: un’offerta a tutto tondo che nei device di piccola taglia vede la sua massima espressione.