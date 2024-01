Redmi Pad SE da 128 GB a PREZZO SCONTATISSIMO da Unieuro

Il tablet Redmi Pad SE, nella versione da 4+128 GB, è in offerta a 159,99 euro invece di 219,90 euro grazie alla promozione Fuoritutto Unieuro. Tutti gli utenti beneficiano inoltre delle spese di spedizione gratuite e della possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 53,33 euro al mese.

Redmi Pad SE di Xiaomi è un tablet votato all’intrattenimento. Lo certifica il generoso display, l’elevata frequenza di aggiornamento e il sistema audio completo. In più offre un design elegante e una batteria di lunga durata.

Redmi Pad SE: col Fuoritutto Unieuro risparmi 60€

Uno dei principali punti di forza del tablet Pad SE di Redmi è il display FullHD+ da 11 pollici, con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Di fatto una dichiarazione di intenti da parte della casa asiatica, che vuole offrire con questo dispositivo un’esperienza visiva superiore alla media per l’intrattenimento di tutti i giorni.

Insieme all’ottimo display ci sono anche quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, in grado di restituire un eccellente audio surround. La sensazione che si prova è molto simile a quella di Home Theater.

Altro elemento di forza di questo tablet è la batteria di 8.000 mAh, per un’autonomia extra-large. Gli utenti non dovranno più preoccuparsi della carica durante le riunioni online, la visione dei video e in occasione di viaggi fuori casa.

Lo Xiaomi Redmi Pad SE, nella versione da 128 GB di memoria interna, è in offerta a soli 159,99 euro sul sito unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite, con possibilità di accedere al pagamento in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

