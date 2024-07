Redmi Note 13 Pro 5G da 256GB a 55€ in 5 mesi SENZA INTERESSI

Se vuoi uno smartphone super performante senza spendere un capitale allora sei proprio nel posto giusto. Se vai adesso su Amazon puoi aggiudicarti il bellissimo Redmi Note 13 Pro 5G a soli 279 euro, invece che 399,90 euro.

Probabilmente l’avrai capito ma per essere chiaro te lo dico comunque: è il prezzo più basso di sempre. Quindi con questo sconto del 30% si raggiunge un nuovo minimo storico e puoi risparmiare circa 121 euro sul totale. Ma le offerte non sono finite qui. Infatti se un cliente Prime avrai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 55,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Redmi Note 13 Pro 5G a prezzo sgretolato

Siamo indubbiamente di fronte a un’occasione d’oro, da non perdere per nessun motivo. Redmi Note 13 Pro 5G è un super smartphone molto performante, con il potente processore Snapdragon 7s Gen 2 supportato da ben 8 GB di RAM.

Ha una batteria da 5100 mAh con ricarica Turbo da 67 W e un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz. Possiede una memoria di archiviazione da 256 GB e pesa solo 187 grammi. Ha una fotocamera tripla con sensore principale da 200 MP e stabilizzatore ottico. Inoltre con la tecnologia 5G puoi navigare velocemente su Internet.

Si tratta quindi di una promozione da non farsi scappare. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Redmi Note 13 Pro 5G a soli 279 euro, invece che 399,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.