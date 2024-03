Redmi Note 12 in offerta a 129€, venduto da Amazon: è un BEST BUY

Il Redmi Note 12 è protagonista delle Offerte di Primavera di Amazon. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 129 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico per la versione venduta e spedita da Amazon, con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Si tratta di un ottimo smartphone per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo dispositivo ma con un budget ridotto. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Note 12 è in offerta su Amazon al minimo storico

Il Redmi Note 12 è uno smartphone completo che, nella fascia bassa, rappresenta in questo momento un vero e proprio punto di riferimento. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Note 12 nella versione descritta in precedenza con un prezzo scontato di 129 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e, in questa versione, tocca il suo nuovo minimo storico in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e scegliere la colorazione desiderata da aggiungere al carrello per completare l’acquisto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.