Redmi K60: trapelano le specifiche tecniche dei nuovi flagship

In queste ore sono trapelate sul web le specifiche tecniche del nuovo flagship del sub brand di casa Xiaomi; Redmi K60 infatti, è l’ammiraglia di nuova generazione dell’azienda e oggi scopriamo che sarà un telefono con schermo 2K, main camera da 50 Megapixel e molto altro ancora.

Anche se dobbiamo ancora conoscere la gamma K50S di Redmi, ora apprendiamo le prime indiscrezioni in merito ai prodotti della gamma K60. Come immaginabile, questa serie non arriverà quest’anno ma direttamente nel 2023. Sarà una line-up di punta e sarà composta da diversi modelli. Ci immaginiamo, in primo luogo, due varianti (vanilla e Pro) proprio come abbiamo visto pochi mesi or sono.

Redmi K60: facciamo il punto

Secondo quanto affermato dal tipster Digital Chat Station, scopriamo che la nuova serie adotterà sia i processori Dimensity di MediaTek che quelli Snapdragon di Qualcomm. Saranno processori realizzati con il nodo architettonico a 4 nanometri da TSMC. Probabilmente, vedremo sia lo SD 8+ Gen 1 che il Dimensity 9000+.

Fra le altre cose, l’insider ha ribadito che i telefoni della gamma disporranno di uno schermo con risoluzione 2K e foro per la selfiecam. La main camera poi, potrebbe avere una risoluzione di 50 Megapixel con sensore Sony IMX766. Il fingerprint potrebbe essere allocato sotto il display e potremmo trovare altre grandi tecnologie legate, ad esempio, alla ricarica rapida e molto altro ancora.

Ad oggi, abbiamo solo rumors e leaks relativi al duo di ammiraglie Redmi K60. I dettagli in merito sono molto pochi. Come spiegato più volte, Redmi deve ancora lanciare la gamma K50S, la prima con fotocamera principale da 200 Mpx. Sarà presentata in Cina ad agosto, ma arriverà in tutto il mondo con il moniker Xiaomi 12T (e 12T Pro) nei mercati internazionali.

Intanto, se volete un buon Redmi a basso costo vi consigliamo l’ottimo Redmi Note 11 con schermo AMOLED da 6,43″ FullHD+ con refresh rate da 90 Hz e processore Qualcomm Snapdragon 680 a soli 182,40€ al posto di 249,99€.

