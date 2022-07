Redmi K50S e K50S Pro: lancio previsto ad agosto

Stando a quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni emerse in rete, sembra che i futuri top di gamma Redmi K50S e K50S Pro arriveranno molto presto. Il loro debutto sembra essere previsto per agosto. Sappiamo anche che saranno dei flagship con processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

Dopo l’annuncio dei nuovi iQOO, il direttore generale di Redmi, Lu Weibing, ha riferito su Weibo che i nuovi device sarebbero arrivati nei prossimi giorni. Saranno ammiraglie dotate di un processore octa-core di ultima generazione prodotto a 4 nanometri da TSMC. Ovvio che ci stiamo riferendo all’ottimo Snapdragon annunciato nel mese di maggio scorso. Il lancio della serie Redmi K50S è alle porte.

Redmi K50S e K50S Pro: saranno delle ammiraglie potentissime

Da quel che notiamo dai leaks emersi in rete, scopriamo che il device avente il numero di modello 22081212C ha fatto la sua comparsa presso il portale CMIIT poche settimane or sono. Non di meno, è stato anche approvato dal sito cinese 3C. Dalle indiscrezioni scopriamo che potrebbe godere di un caricabatterie esterno veloce da 120W e di specifiche tecniche all’avanguardia. Potrebbe venire commercializzato proprio con il moniker di Redmi K50S Pro nel mercato interno. Il numero di modello della versione base è 22071212AC.

Tornando all’iterazione Pro scopriamo che questa disporrà di uno schermo OLED con refresh rate da 120 hz, di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 costruito a 4 nm da TSMC, di memorie RAM veloci di tipo LPDDR5 da 8 o 12 GB e da memorie interne da 512 GB UFS 3.1 (anche 256 GB?). La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh e dovrebbe godere della fast charge cablata da 120W. Probabilmente, avrà anche il sensore da 200 Mpx per sfidare il futuro Motorola Edge 30 Ultra.

Il duo di Redmi arriverà sul mercato con i moniker Xiaomi 12T e 12T Pro; non sappiamo quando verranno commercializzati da noi. Restate connessi per essere sempre aggiornati in merito. Intanto, se cercate un buon affare, sappiate che il Redmi 10C si trova a soli 155,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.