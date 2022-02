Redmi K50 Series: tutto quello che sappiamo

Le varianti K50, K50 Pro, K50 Pro+ del colosso cinese Redmi sono appena state avvistate in rete attraverso il portale TENAA. Ecco tutto quello che sappiamo su questi dispositivi.

Redmi K50, K50 Pro e K50 Pro+: il punto su ciò che sappiamo

I tre device dovrebbero essere lanciati a marzo in Cina. Questi modelli sono stati avvistati presso il sito di certificazione 3C all'inizio di questo mese. Ora, sono emersi anche nel database di certificazione TENAA. Il portale deve ancora mostrare tutte le specifiche dei telefoni, tuttavia, come si può vedere negli screenshot qui sotto, gli elenchi hanno rivelato le varianti di RAM e storage dei prodotti in questione.

Il numero di modello 22021211RC appartiene al Redmi K50. Secondo il tipster WHY LAB, questo modello sarà alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 870. Il TENAA mostra che sarà disponibile in varianti da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, 8 GB di RAM + 128 GB di memoria e 8 GB di RAM + 256 GB di memoria in Cina.

Il numero di modello 22041211AC appartiene al K50 Pro. Il tipster afferma che è guidato dal chipset MediaTek Dimensity 8100. In Cina arriverà in configurazioni da 8 GB di RAM + 128 GB di memoria, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria e 12 GB di RAM + 256 GB di memoria. Il portale 3C suggerisce che i primi due modelli potranno supportare la ricarica rapida da 67 W.

Infine, il numero di modello 22011211C è associato al K50 Pro+, che probabilmente sarà alimentato dal chipset Dimensity 9000. Secondo il suo elenco TENAA, il terminale potrebbe arrivare in varianti da 8 GB di RAM + 128 GB di memoria, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria e 12 GB di RAM + 512 GB di memoria. Il K50 Pro+ potrebbe godere del supporto per la fast charge cablata da 120 W.

Nelle notizie correlate invece, l'azienda ha già svelato il modello Gaming Edition con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.