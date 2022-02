Redmi K50: le specifiche sono emerse online

Oggi, xiaomiui.net ha rivelato le caratteristiche chiave della prossima serie Redmi K50. Secondo la fonte, i nomi in codice della serie di flagship sono matisse, rubens e munch. I modelli corrispondenti sono K50, K50 Pro e K50 Pro+ (Ultra).

Tra questi, il modello standard sfoggerà il processore di punta Qualcomm Snapdragon 870. Sul retro, questa versione sarà dotata di un sensore della fotocamera principale da 48 MP, un obiettivo super grandangolare da 8 MP e una lente macro.

Redmi K50: le specifiche dell'intera serie sono state rivelate

Il Redmi K50 Pro verrà fornito con il processore Dimensity 8100. Per quanto riguarda la fotocamera, l'obiettivo principale da 48 MP e il super grandangolare da 8 MP saranno identici a quelli della modalità sopra. Ma non abbiamo informazioni sulla terza lente.

Per quanto riguarda il modello più alto, il Pro+ sarà dotato di un processore Dimensity 9000. La camera principale posteriore avrà una risoluzione di 108 MP (utilizzerà il Samsung HM2 CMOS). Non si conoscono ancora i dettagli delle altre due lenti.

Bene, come vedete, il Pro+ verrà fornito con una fotocamera eccezionale. La sua area pixel unitaria sarà di 0,7 μm e la dimensione del sensore invece, di 1/1,52 pollici. Inoltre, questo chipset supporterà la messa a fuoco dual-core e la tecnologia 9 pixel in 1.

Se utilizzato in questa modalità, l'area dei pixel dell'unità raggiungerà 2,1μm. In effetti, sarà in grado di scattare foto con una risoluzione di 12 MP in condizioni estremamente buie.

Inoltre, la serie K50 utilizzerà uno schermo dritto flessibile AMOLED E4 e supporterà una ricarica super veloce fino a 120 W. I telefoni dovrebbero arrivare sul mercato a marzo. Inoltre, Xiaomi Mix 5 verrà presentato con questi terminali.

Ricordiamo che il primo modello di questa serie è già disponibile per l'acquisto. È l'edizione e-sport in arrivo con il chip di punta Snapdragon 8 Gen 1. Ma questo è un telefono da gaming. Si chiama Redmi K50G (Gaming Edition)