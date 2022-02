Redmi K50 Series: certificati e pronti al lancio

Secondo quanto si apprende in queste ore, la presunta serie di flagship del sub brand di Xiaomi, la line-up Redmi K50, ha appena ottenuto la certificazione TENAA. Ecco cosa è emerso.

Redmi K50: facciamo il punto

La compagnia dovrebbe presentare la serie Redmi K50 a partire da questo mese. Adesso si apprende che gli smartphone della compagnia hanno iniziato a ottenere le certificazioni necessarie e tre modelli hanno ora fatto la loro comparsa sull'ente cinese TENAA.

Secondo Digital Chat Station, tre device della gamma K50 sono stati certificati da questo portale. I dispositivi portano rispettivamente i numeri di modello 22021211RC, 22041211AC e 22011211C.

Il tipster afferma che questi prodotti saranno alimentati dal chipset MediaTek Dimensity 9000, dal Qualcomm Snapdragon 870 e dal Dimensity 8000 non ancora annunciato. Tuttavia, non viene menzionato specificamente il processore associato ai modelli sopra menzionati.

Secondo i rapporti precedenti, la versione con numero di modello 22021211RC sarà alimentato da un chipset Snapdragon 870. Inoltre, in precedenza si diceva che quello con il numero di modello 22041211AC ospitasse un chip Dimensity 7000 ancora da svelare. Per chi non lo sapesse, ora si dice che questo SoC si chiamerà D8000.

Infine, il telefono con il numero di modello 22011211C dovrebbe essere dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tuttavia, Digital Chat Station non elenca questo nel suo post. Ha menzionato solo la nuova soluzione di punta di casa MediaTek.

Ci aspettiamo che questi telefoni ottengano più certificazioni nei prossimi giorni. Allo stesso modo, aspettiamo anche i teaser ufficiali da parte della società. Restate connessi con noi per saperne di più.