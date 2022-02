Redmi K50: quale modello arriverà per primo sul mercato?

In Cina il Paese è pronto per iniziare le celebrazioni per il nuovo anno della tigre e alcuni dei brand di telefonia prenderanno la palla al balzo per lanciare nuovi prodotti. Ovviamente Xiaomi è una di queste e, a quanto pare, la sua sussidiaria Redmi coglierà l'occasione per togliere i veli alla serie Redmi K50, o almeno, ad una parte di essa.

Redmi K50: la versione con Snapdragon 8 Gen 1 è in arrivo

Secondo il dirigente di Redmi Lu Weibing, la variante Snapdragon 8 Gen 1 della serie Redmi K50 sta per essere commercializzata. La versione con SoC MediaTek Dimensity 9000, tuttavia, arriverà in futuro.

Per ora i rumors sono molto confusi quando si parla della smartphone facenti parte della gamma K50. Sappiamo che ci saranno varianti con Dimensity 9000 e Snapdragon 8 Gen 1. Tuttavia, ci sono anche segnalazioni che suggeriscono la presenza dei SoC di fascia medio-alta, il Dimensity 8000 e lo Snapdragon 870. La line.up dovrebbe presentare i seguenti modelli: K50, K50 Pro, K50 Pro Plus e K50 Gaming. Per ora, non è così facile determinare come saranno divise le specifiche tra queste varianti.

L'iptoesi più accreditata è che i due modelli Pro verranno forniti con i processori Snapdragon. Pertanto, possiamo aspettarci che Redmi K50 Pro venga fornito con Snapdragon 870 e Pro Plus con Snapdragon 8 Gen 1. Ovviamente, vi suggeriamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Dopotutto, l'utilizzo dello Snapdragon 870 sarebbe un downgrade rispetto al modello dell'anno scorso. Onestamente, il Dimensity 9000 avrebbe molto più senso qui. La versione standard, d'altra parte, potrebbe essere interessante con lo Snapdragon 870. Inoltre, rapporti hanno suggerito la presenza del D9000 per il modello da gaming.

Molta curiosità c'è attorno al modello con SoC Dimensity 8000: questo processore è un chip da 5 nm senza un core Cortex-X2 e un Mali-G510 MC6.