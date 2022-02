Redmi K50 sarà il gaming-phone da battere

Le specifiche tecniche del nuovo Redmi K50 Gaming Edition sono appena state spoilerate da un noto tipster a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale della serie.

Redmi K50 Gaming Edition: facciamo il punto

Il sub brand di Xiaomi ha confermato che svelerà la line-up Redmi K50 il 16 febbraio. Il marchio, inizialmente, dovrebbe introdurre un modello destinato al gaming e ha stuzzicato le caratteristiche di questo smartphone nelle ultime ore. Prima prima che l'azienda potesse rivelare ulteriori dettagli, ieri un informatore ha rivelato le specifiche chiave del device.

Il leaker cinese 熊猫很禿然 ha svelato su Weibo le specifiche tecniche dell'imminente K50 Gaming Edition. Secondo lui, il dispositivo sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma questo dettaglio è stato ufficialmente confermato anche dalla compagnia.

Inoltre, ha affermato che il telefono sfoggerà un display da 6,67 pollici a 120 Hz fornito da TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT). Sebbene non menzioni il tipo di pannello, molto probabilmente sarà di tipo OLED.

Per quanto riguarda la fotografia e la videografia, si dice che il telefono arrivi con un sistema a tripla lente sul retro composto da un sensore primario OmniVision OV64B da 64 MP, un sensore secondario OmniVision OV13B da 13 MP e un sensore terziario da 2 MP. Sulla parte anteriore, ci sarà uno snapper da 16 MP.

Essendo uno smartphone da gioco, verrà fornito con tasti fisici magnetici come il suo predecessore (Redmi K40 Gaming Edition), due speaker stereo coadiuvati dalla tecnologia di JBL e da un motore di vibrazione lineare sull'asse x. Avrà anche l'NFC e il sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Il telefono sarà dotato di una batteria da 4.700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W. Infine, misurerà 162 x 76,8 x 8,45 mm e peserà 210 g. Detto questo, sebbene le specifiche del Redmi K50 Gaming Edition non provengano da una fonte affidabile, invitiamo comunque i lettori ad attendere nuovi dettagli in merito.