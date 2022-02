Redmi K50 Gaming Edition: BELLISSIMO, oltre che potente

È appena stata confermata la data di debutto della serie Redmi K50. La società ha pubblicato un poster tramite il suo account Weibo per confermare che terrà un evento di presentazione il prossimo 16 febbraio per svelare la serie di flagship di cui tanto abbiamo sentito parlare. Il poster diffuso dal brand ci permette di dare un primo sguardo ad uno degli smartphone della famiglia. È probabile che il dispositivo debutti sul mercato come Redmi K50 Gaming Edition.

Redmi K50 Gaming Edition: cosa sappiamo?

Lo smartphone mostrato nel poster sfoggia un'unità a tripla lente sul retro. Il modulo della fotocamera sembra essere integrato con l'illuminazione RGB. Inoltre, il device è dotato anche di pulsanti trigger, il che indica che sarà un terminale incentrato sul gaming. Il teaser generale suggerisce che potrebbe chiamarsi Redmi K50 Gaming Edition, che succederà al K40 Gaming Edition dell'anno scorso.

Secondo quanto riferito, la gamma K50 include Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ e K50 Gaming Edition. I rapporti hanno affermato che i numeri di modello di questi telefoni sono 22021211RC, 22041211AC, 22011211C e 21121210C. Si dice anche che questi smartphone siano alimentati da Dimensity 8000, Snapdragon 870, Dimensity 9000 e Snapdragon 8 Gen 1, rispettivamente. Non ci sono conferme sul fatto che tutti e quattro i modelli verranno svelati durante il prossimo evento di lancio.

Si dice che il K50 Gaming Edition abbia dimensioni 162 x 76,8 x 8,45 mm e che pesi 210 grammi. È probabile che il dispositivo ospiti un display OLED QHD+ da 6,67 pollici che offre un'elevata frequenza di aggiornamento. Per i selfie, potrebbe essere dotato di uno snapper da 16 megapixel e la parte posteriore sembra essere dotata di una tripla lente così ripartita: 64 megapixel + 13 megapixel + 2 megapixel. Potrebbe essere dotato di uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente.

Il dispositivo alimentato Snapdragon 8 Gen 1 dovrebbe disporre di una batteria da 4.700 mAh in grado di supportare la ricarica rapida da 120 W. Potrebbe essere dotato di altre funzionalità come il supporto per la banda UWB, di un motore lineare dell'asse x e di doppi altoparlanti JBL.